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وزير: مستقبل واعد لموريتانيا بعد اكتشاف الغاز


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 9 ماي 2017 - 11:50



وزير: مستقبل واعد لموريتانيا بعد اكتشاف الغاز
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عاد وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح، أمس الاثنين، من الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان يشارك في المؤتمر الدولي حول النفط والطاقة والمعادن بمدينة هيوستون، وقد أكد الوزير خلال مشاركته في المؤتمر أن موريتانيا أمامها مستقبل واعد بعد اكتشاف الغاز.
 
وقال الوزير خلال كلمته الرسمية إن موريتانيا "ستشهد مستقبلا واعدا في عدة مجالات خلال الفترة المقبلة بعد اكتشاف النفط والغاز".
 
وأوضح الوزير أنه في ظل ما قال إنه "الشفافية والأمن"، ستكون هنالك "فرص هائلة في مجالات التشغيل والشفافية، والأمن والحماية التي يحظى بها الشركاء"، وفق تعبيره.
 
وأشار ولد عبد الفتاح إلى أن "التحولات الإيجابية التي شهدتها موريتانيا، ساهمت في تيسير ظروف الاستثمار   وتشجيع الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية".
 
وثمن وزير النفط والطاقة والمعادن ما قال إنها "العلاقات الممتازة التي تربط موريتانيا بالشركاء والفاعلين في مجال النفط والطاقة".
 
وأوضح أنه تم اعتماد مدونة استثمار، ومراجعة مدونتي الصفقات العمومية، والتجارة، وتم إنشاء شباك موحد، مما مكن من تصنيف موريتانيا ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحا في مجال مناخ الأعمال سنة 2015، متقدمة 10 نقاط على المؤشر الذي يعده البنك الدولي سنويا.
 
واعتبر أن التطورات الحاصلة في مجال البنية التحتية بموريتانيا ومن بينها إنشاء العديد من الموانئ الجوية والبحرية، وشبكات الطرق، وتقوية وتدعيم إنتاج وتوزيع الكهرباء، عوامل ستساهم في توفير الظروف الملائمة للاستثمار على المديين القريب والبعيد بموريتانيا وتوفر الظروف المناسبة لإسعاد المواطن.
 
المؤتمر الدولي للطاقة الذي انطلق عام 1969، يعتبر أكبر تظاهرة دولية في مجال صناعة الغاز والبترول، ويجمع أزيد من 2300 عرض يمثلون 100 بلداً.
 


الكلمات المفتاحية : اقتصاد, تشغيل, طاقة, معادن
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