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وزير: موريتانيا الخامسة على الدول الأكثر تنفيذا للإصلاحات


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 28 أكتوبر 2016 - 18:35



وزير: موريتانيا الخامسة على الدول الأكثر تنفيذا للإصلاحات
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قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد انجاي اليوم الجمعة، إن موريتانيا تحتل المرتبة الخامسة على مستوى الدول الأكثر تنفيذا للإصلاحات الاقتصادية .

وكشف تقرير للبنك الدولي مؤخرا أن موريتانيا حققت تقدما ب6 نقاط على الترتيب الافريقي، و5 نقاط على الترتيب العربي، و8 على الترتيب الدولي.

 وأشارالوزير في كلمته خلال يوم تحسيسي عن نتائج تقرير البنك الدولي بخصوص مؤشر مناخ الأعمال أن نتائج التقرير جاءت تتويجا لما وصفها  بالجهود الدؤوبة التي بذلتها موريتانيا لخلق جو ملائم للاستثمار الخاص بعد أن أقرت خارطة طريق في مجالات حماية المستثمرين، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، هنأ ممثل البنك الدولي في موريتانيا غاستون سورغو الحكومة الموريتانية على التقدم في التصنيف الدولي ، مضيفا أن نتائج التقرير جاءت تتويجا "للجهود التى بذلتها موريتانيا لخلق مناخ ملائم للاستثمار الخاص"،على حد تعبيره.    

يذكر أن موريتانيا قفزت من الرتبة 176 إلى الرتبة 168 على مؤشر الأعمال للعام 2016، حسب تقرير نشره البنك الدولي  الأربعاء الماضي.
 


الكلمات المفتاحية : الإقتصاد, البنك الدولي, موريتانيا, مؤشر الأعمال


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