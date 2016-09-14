وزير موريتاني: الإرهابيون يهددون التراث الإنساني



قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الموريتاني محمد الأمين ولد الشيخ إن التراث الإنساني مهدد بأعمال النهب التي ترتكب من طرف من سماها بـ"الجماعات الإرهابية".



وأوضح الوزير الذي يحمل صفة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، أنه من الضروري "خلق آلية لحفظ التراث ودعمه".



وجاءت تصريحات الوزير الموريتاني خلال زيارته لجناح موريتانيا في معرض أنطاكيا بتركيا، وعبر الوزير الذي عاد فجر اليوم الاثنين إلى نواكشوط، عن ارتياحه لمستوى تنظيم الجناح.



وكان الوزير قد شارك قبل ذلك بالأردن في مؤتمر لوزراء الثقافة العرب تحت عنوان "التراث في خطر".

