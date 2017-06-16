وزير موريتاني: بزوال الأسباب ستعود علاقاتنا مع قطر



قال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، اليوم الخميس، إن موريتانيا قطعت علاقاتها مع قطر لنفس الأسباب التي دفعت دولاً عربية أخرى لقطعها، مشيراً إلى أنه إذا زالت هذه الأسباب فستعود العلاقات.



الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مساء الخميس، رد على سؤال عن موقف موريتانيا من العلاقات مع دولة قطر في حالة ما إذا تمت تسوية الأزمة الخليجية.



وقال في هذا السياق إن "البيان الذي أصدرت وزارة الخارجية (الموريتانية) المتضمن قطع العلاقات مع قطر صاغ أسباب قطع هذه العلاقات، وهي نفس الأسباب التي صاغتها الدول العربية التي قطعت معها العلاقات".



وأضاف الوزير أن "الدول العربية تحكمها علاقات الأخوة وأنه إذا زالت الأسباب التي سمحت بقطع هذه العلاقات، فستعود العلاقات أخوية بين الدول العربية"، وفق تعبيره.



وكانت موريتانيا قد قطعت علاقاتها مع دولة قطر واتهمتها في بيان شديد اللهجة برعاية الإرهاب والترويج للفكر المتطرف، وقالت إنها تقف وراء تفكيك وتدمير دول عربية.

