وزير موريتاني: سيطرنا على التضخم وخفضنا عجز الميزانية



قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، إن موريتانيا تمكنت خلال السنوات الأخيرة من السيطرة على مستوى التضخم بنسبة 2 في المائة، مع انخفاض عجز الميزانية إلى أقل من 1 في المائة.



جاءت تصريحات ولد أجاي خلال كلمة له في افتتاح يوم إعلامي، اليوم الثلاثاء، حول "إصلاحات مؤشر ممارسة الأعمال في موريتانيا".



وأضاف ولد أجاي أنه "تم على مستوى البنى التحتية تشييد 300 كلم من الطرق المعبدة وإنجاز مشاريع عملاقة في مجالات الماء والطاقة، بحيث أصبح إنتاج البلد يفوق حاجاته الآنية".



وأكد الوزير الموريتاني أن "هذه الإنجازات واكبها إطار مؤسسي وتنظيمي تركز على دستور يضمن حرية المؤسسات، ومدونة استثمارات محفزة للمستثمرين المحليين والأجانب".



واعتبر وزير المالية أن موريتانيا "نجحت بفضل تطبيق هذه الإصلاحات في التقدم في تصنيف تقرير مؤشر الأعمال لسنة 2017 المعد من طرف البنك الدولي وذلك للمرة الثانية على التوالي مما مكنها من تجاوز مرتبة خلال السنتين الأخيرتين".



وأشاد وزير الاقتصاد والمالية بنوعية التعاون الوثيق مع الشركاء وخاصة الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين معبرا لمجموعة البنك الدولي عن كامل التقدير والامتنان للدعم القيم الذي ما فتئت تقدمه للبرامج والاستراتيجيات التنموية في بلادنا.



اليوم الإعلامي حول إصلاحات مؤشر ممارسة الأعمال في موريتانيا، منظم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، ويهدف حسب القائمين عليه، إلى التحسيس بما تم القيام به خلال السنة الماضية في مجال تحسين مناخ الأعمال والآفاق المستقبلية من أجل التقدم في تصنيف تقرير الترتيب الدولي لمؤشر الأعمال الذي يقدمه سنويا البنك الدولي.

