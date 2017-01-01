وزير موريتاني: لا أملك أي حساب بنكي في الخارج



قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، أمس الأحد، إنه لا يملك أي حساب بنكي في الخارج، نافياً بذلك عن نفسه تهمة الفساد.



وكان عدد من المعلقين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد اتهموا الوزير بالفساد وامتلاك أرصدة بنكية ومنزل في الخارج.



وجاءت هذه الاتهامات خلال نقاشات خاضها الرجل أمس الأحد عبر موقع التواصل الاجتماعي مع بعض المدونين حول سياسات موريتانيا الاقتصادية التي تواجه انتقادات لاذعة حاول الوزير أن يرد على بعضها.



وحول اتهامه بالفساد قال الوزير إنه يستحق "العقاب" إذا وجدوا أنه يملك بيتاً أو حساباً بنكياً في الخارج "من مصدر غير شرعي"، مشيرا إلى أنه ليس من الضروري أن "كل بيت في الخارج هو من مصدر غير شرعي"، وفق تعبيره.



وكان الوزير قد وجه في تدوينة انتقادات لاذعة لمن وصفها بأنها "قوى تريد لموريتانيا أن تبقى رهينة لمصالحها الضيقة في تضليل الرأي العام".



ولفت ولد أجاي إلى أن هذه القوى هي السبب في كل ما عاشته موريتانيا وتعيشه من مشاكل في التنمية، مشيرا إلى أنها قد تنجح في استخدام "بعض الضحايا في معركتها من أجل تعطيل عجلة التنمية".



ويعد ولد أجاي أحد الوزراء الموريتانيين القلائل الذين ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ويردون في تعليقات ومناشير على ما يتداوله الرأي العام المحلي عنهم.

