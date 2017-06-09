وزير موريتاني: نظامنا الجمركي رائد في القارة الأفريقية



قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كبو، إن النظام الجمركي المعتد في موريتانيا أصبح رائداً في أفريقيا خاصة في مجال المعلوماتية الجمركية.



وجاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الموريتانية، مساء أمس الخميس، عندما كان يستعرض مصادقة الحكومة على مشروع قانون لتعديل مدونة الجمارك في البلاد.



ويهدف القانون الجديد إلى "مواءمة التشريعات الوطنية للضوابط والمعايير الدولية المعمول بها وخاصة اتفاقية كيوتو المعدلة المتعلقة بالإجراءات والنظم الجمركية".



وقال الوزير إن "هذا القانون له أهمية في عمل الجمارك بالنسبة للدورة الاقتصادية وتنشيطها وتسهيل المعاملات التجارية مع باقي العالم"، مشيراً إلى ما قال إنه "تقادم المدونة المعمول بها لدى الجمارك والتي تعد استنساخا للقانون الاستعماري الذي كان سائدا في غرب أفريقيا دون أن تكون هناك مراجعة جوهرية لهذه المدونة".



وأوضح أن الجمارك الموريتانية شهدت في السنوات الأخيرة "نقلة نوعية وتطورت في عدة مجالات خاصة مجال الإجراءات الجمركية والنظام المعلوماتي، حيث أصبحت هي الرائدة في المعلوماتية الجمركية في القارة الأفريقية، بحيث أصبحت منظمة التجارة الدولية تستعين بخبراتها".



وأكد الوزير المنتدب إلى أن تطوير النشاط الاقتصادي في البلد وتسارع وتيرة المبادلات التجارية مع باقي العالم وتطور وسائل النقل كلها أمور تستدعي تكييف هذه المنظومة القانونية التي تحكم عمل الجمارك مع المعطيات الاقتصادية الموجودة اليوم.

