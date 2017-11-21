وزير موريتاني يطالب بضرورة "إنسان مسلم متوازن"



قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الموريتاني محمد الأمين ولد الشيخ إنه من الضروري أن تطرح مقاربة لتحرير القدرات الإنسانية حتى يتم "بناء إنسان مسلم متوازن".



ولد الشيخ الذي كان يتحدث خلال افتتاح أشغال المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة في العاصمة السودانية الخرطوم، أكد على أن "مقاربة تحرير القدرات الإنسانية، هي حجر الزاوية في بناء إنسان مسلم متوازن".



ووصف الوزير الموريتاني هذا الإنسان المسلم بأنه "يفكر جيدا، ويعمل بإتقان، وينتج بسخاء، ويحترم الآخرين كما يحترم نفسه"، على حد وصفه.



واستعرض ولد الشيخ ما قال إنها "جهود موريتانيا في مجال التحديات التي تواجه الإسلام، والتي من بينها تحدي الحضارات المنافسة أو المعتدية والتخلف وبناء الإنسان لصالح النهضة والعمران".



وافتتح المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الثقافة أعماله تحت شعار: "نحو تنمية ثقافية مستدامة لدول المستقبل"، وبمشاركة 40 دولة وتسع منظمات دولية.



ويأتي المؤتمر متزامناً مع ختام فعاليات سنار عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2017.

