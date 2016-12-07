وزير: نسبة البطالة تراجعت إلى 12 في المائة



قال وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال الموريتاني جا مختار ملل، اليوم الأربعاء، إن نسبة البطالة في البلاد تراجعت إلى 12.8 في المائة حسب المسوح الأخيرة للمكتب الوطني للإحصاء.



وأضاف الوزير في كلمة له بمناسبة افتتاح دورة لتكوين 100 شاب من ولايات نواكشوط الثلاث، أن نسب دمج خريجي التكوين المهني ارتفعت إلى 62 في المائة، بالنسبة للشهادات المهنية و 74.6 بالمائة بالنسبة للتكوينات المؤهلة.



وأضاف أن الخطط التي وضعتها الحكومة لتحسين استراتيجية التشغيل مكنت من تراجع نسبة البطالة، مشيراً إلى أن قطاع الأشغال العامة في موريتانيا شهد انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة "إثر تنفيذ الحكومة لبرامج هيكلية هامة في قطاعات الإسكان والزراعة والبنى التحتية والقطاعات الاجتماعية وغيرها"، وفق تعبيره.



وأوضح الوزير أن ذلك "نجم عنه ارتفاع حاد في الطلب على اليد العاملة الماهرة، واتساع غير مسبوق في القطاع غير المصنف، الذي يستقطب أعدادا كبيرة من العاملين في المهن الحرة".



وكثيراً ما شككت المعارضة في المعطيات التي توردها الجهات الرسمية في موريتانيا بخصوص البطالة، وأكدت المعارضة بناء على معطيات منظمات دولية أن نسبة البطالة تتجاوز الثلاثين في المائة، وهو ما تنفيه الحكومة بشدة.

