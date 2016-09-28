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وزير يدعو اسبانيا لمواكبة "نهضة" اقتصاد موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 28 سبتمبر 2016 - 18:12



وزير يدعو اسبانيا لمواكبة "نهضة" اقتصاد موريتانيا
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دعا وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، الحكومة الإسبانية إلى مواكبة النهضة الاقتصادية الحاصلة في موريتانيا.
 
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير اليوم الأربعاء بمكبته في نواكشوط، مع وفد إسباني يرأسه المدير العام للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية لويس تخادا، ويضم السفير الإسباني في موريتانيا أنتونيو توريس دولس.
 
وخلال الاجتماع استعرض الوزير الموريتاني الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تطوير فرص الاستثمار في البلاد، كما أشاد بدعم الحكومة الإسبانية لموريتانيا.
 
واستعرض الجانبان ملفات التعاون القائم بين إسبانيا وموريتانيا، وسبل تطويرها نحو الأفضل، كما أشادا بالشراكة التي صوفاها بأنها "عالية المستوى".
 
وشدد الوزير الموريتاني على ضرورة أن تواكب إسبانيا "النهضة الاقتصادية التي يشهدها البلد"، بصفتها شريك أساسي ومهم، وفق تعبيره.
 


الكلمات المفتاحية : إسبانيا, اقتصاد, تعاون


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