وزير: 1200 مليار أوقية كواردات و استفدنا من مكافحة الفساد





قال وزير الإقتصاد و المالية المختار ولد اجاي إن واردات موريتانيا بلغت خلال سنة 2015 حوالي 1200 مليار اوقية ، منها 200 مليارلو أنتجت موادها داخل موريتانيا لوفرت 600 مليون دولار من العملة الصعبة ، مضيفا أنها لاتتطلب "تكنولوجيا" عالية وانما إرادة واستحداث التقنية والاستمرارية ، على حد تعبيره.







وأكد الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن موريتانيا حققت جدوائية من محاربة الفساد والرشوة في المجال الضريبي والجمركي حيث زادت المحاصيل التي استطاعت الادارة العامة للضرائب والادارة العامة للجمارك تحصيلها لسنة 2016- 2015 على 300 مليار اوقية .







و أوضح الوزير أن مداخيل موريتانيا من االضرائب تضاعفت ثلاث مرات في فترة لاتتجاوز خمس سنوات ، معتبرا أن الأموال التي دخلت إلى الخزينة كانت ضائعة وتم رصد جزء كبير منها لاستثمارات ستشكل قاعدة واساسا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد ، حسب تعبيره.







وأشار إلى أن موريتانيا تقدمت 31 نقطة على المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية حول مستوى الرشوة في بلدان العالم ، حيث كانت – حسب الوزير- في المرتبة 143 سنة 2011 وفي 2015 اصبحت في المرتبة 112،وفي مؤشر مناخ الاعمال الذي يقيس الجو العام لمناخ الاعمال تقدم البلد 8 نقاط في سنة 2015 منتقلا من المرتبة 174 الى المرتبة 168" ، على حد قوله.











وأضاف أن قطاعه سيعمل هذا العام على تخليد اليوم العالمي لمكافحة الرشوة لمدة اسبوع مطالبا الصحافة بالقيام بدورها من أجل التعبئة وعزل كل من يتعاطى مع هذا الأمر وجعلها مسألة وطنية تجب محاربتها ونبذها ، وفق تعبيره.







وبخصوص البيان المتعلق بمبادرة"لننتج داخل موريتانيا" بين الوزير ـن هذه المبادرة سيتم اطلاقها سنة 2019 ومدتها خمس سنوات بهدف تشجيع واحداث الانتاج بالبلد عن طريق خريجي جامعات موريتانيا ، مشيرا الى ان هذه المبادرة جاءت بتوجيهات من رئيس الجمهورية الذي طلب من الحكومة القيام بعملية تحليل ودراسة لمكونات الوارادات الموريتانية لسنة 2015 .













