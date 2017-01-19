وساطة عزيز تصطدم بإصرار جامي على السلطة



اصطدمت الوساطة التي خاضها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الأربعاء، في الأزمة الغامبية، بإصرار كبير من الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي على البقاء في السلطة، ما ابقى الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام الخيار العسكري.



ولد عبد العزيز الذي غادر إلى بانجول مساء اليوم، عقد مباحثات ماراتوينة مع يحيى جامي استمرت لثلاث ساعات في القصر الرئاسي ببانجول.



وبحسب مصادر "صحراء ميديا" فإن يحيى جامي بدا في المباحثات متشبثاً بالبقاء في الحكم، ومواجهة الخيار العسكري الذي تلوح به المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ويصفه بأنه تدخل أجنبي في شؤون غامبيا.



بعيد المباحثات أدلى الرئيس الموريتاني بتصريح لوسائل إعلام غامبية قال فيه إن هنالك أملاً في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في غامبيا، من دون أن يعطي تفاصيل أكثر.



غادر ولد عبد العزيز بانجول متوجهاً إلى العاصمة السنغالية دكار، حيث التقى بالرئيس السنغالي ماكي صال وأجريا مباحثات في مطار ليبولد سيدار سينغور.



ولكن مباحثات عزيز وصال التي ركزت على تطورات الأزمة في غامبيا، غاب عنها الرئيس الغامبي المنتخب أداما بارو الموجود في دكار منذ عدة أيام.



