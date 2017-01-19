مالي: 77 قتيلاً في هجوم غاو.. موريتانيا تعزي

الحكومة الموريتانية تعقد اجتماعها الأسبوعي

رئيس غامبيا الجديد سيؤدي اليمين الدستوري بدكار

وساطة عزيز تصطدم بتمسك جامي بالسلطة

الصحف السنغالية تبحث في كواليس وساطة عزيز

قائد الجيش الغامبي: لن نقاتل القوات الأفريقية

بالفيديو.. القوات الأفريقية تتحرك نحو حدود غامبيا

"المرابطون" تتبنى مقتل عشرات الجنود في شمال مالي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : مالي: 77 قتيلاً في هجوم غاو.. موريتانيا تعزي https://t.co/jofqHb9TWo
الخميس 19 يناير - 13:18
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مالي: 77 قتيلاً في هجوم غاو.. موريتانيا تعزي https://t.co/vgjvs5kUW5مالي-77-قتيلاً-في-هجوم-غاو-موريتا… https://t.co/s47r9o1Ck0
الخميس 19 يناير - 13:13
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

وساطة عزيز تصطدم بتمسك جامي بالسلطة


دكار - صحراء ميديا
الخميس 19 يناير 2017 - 09:35



وساطة عزيز تصطدم بتمسك جامي بالسلطة
مواضيع ذات صلة

اصطدمت الوساطة التي خاضها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء الأربعاء، لحل الأزمة الغامبية، بإصرار كبير من الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي على البقاء في السلطة، ما أبقى الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام الخيار العسكري.
 
ولد عبد العزيز الذي غادر إلى بانجول مساء الأربعاء، عقد مباحثات ماراتوينة مع يحيى جامي، استمرت لأكثر من ثلاث ساعات في القصر الرئاسي ببانجول.
 
وبحسب مصادر "صحراء ميديا" فإن يحيى جامي بدا في المباحثات متشبثاً بالبقاء في الحكم، ومواجهة خيار التدخل العسكري الذي تلوح به المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ويصفه جامي بأنه "تدخل أجنبي" في شؤون غامبيا.
 
بعيد المباحثات أدلى الرئيس الموريتاني بتصريح لوسائل إعلام غامبية قال فيه إن هنالك أملاً في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في غامبيا، من دون أن يعطي تفاصيل أكثر حول محاور مباحثاته مع جامي.

الرئيس الموريتاني خلال مباحثاته مع الرئيس السنغالي
الرئيس الموريتاني خلال مباحثاته مع الرئيس السنغالي
الحل يمر من دكار
 
طائرة ولد عبد العزيز غادرت بانجول دقائق قبيل نهاية مأمورية جامي، متوجهة نحو العاصمة السنغالية دكار، فأي حل للأزمة الغامبية لا بد أن يمر من هناك، حيث يقيم الرئيس المنتخب أداما بارو.
 
استقبل ولد عبد العزيز في المطار من طرف الرئيس السنغالي ماكي صال، وأجريا مباحثات في انفرادية في قاعة الشرف بمطار ليبولد سيدار سينغور.
 
ولكن مباحثات عزيز وصال التي ركزت على تطورات الأزمة في غامبيا، غاب الرئيس الغامبي المنتخب أداما بارو، الموجود في دكار منذ عدة أيام، عن بدايتها قبل أن يلتحق بهما بعد ذلك.

مباحثات صامتة
 
ولد عبد العزيز الذي عبر عن بعض "الأمل" في حديثه مع الصحافة الغامبية، رفض وهو يخرج من مباحثات مطار دكار أن يدلي بأي تصريح للصحافة السنغالية.
 
صمت مطبق أحاط بالمباحثات التي احتضنتها قاعة شرف مطار دكار، غادر ولد عبد العزيز بهدوء وصمت إلى طائرته التي حلقت عائدة إلى نواكشوط.
 
بينما توجه الرئيس السنغالي إلى قصره على شواطئ المحيط الأطلسي، وعاد بارو إلى مقر إقامته بعد أن تحركت عقارب الساعة متجاوزة منتصف الليل لتمنحه لقب رئيس جمهورية غامبيا الإسلامية، ولكن الشرعية لا تكفي وحدها لإقناع جامي بالتخلي عن السلطة.
 
اليوم أصبحت غامبيا تعيش برأسين، حاكم فعلي يفتقد للشرعية، ورئيس شرعي لا يملك الحكم، وبين هذين الرجلين، تستمر معركة لي الأذرع، فيما وصل حتى الآن عدد المهاجرين الفارين من حرب محتملة إلى عشرات الآلاف أغلبهم من الأطفال.
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, جامي, عزيز, غامبيا


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة