عزيز: جامي وافق على التخلي عن السلطة

وساطة موريتانية-غينية لحل أزمة غامبيا

كيف سيتم تنصيب الرئيس دونالد ترامب؟

غامبيا: "إيكواس" تعلق العملية العسكرية

أزمة غامبيا: حراك دبلوماسي في نواكشوط

غامبيا: مظاهرات يشارك فيها قائد الجيش

السنغال أول المتأهلين لربع نهائي "الكان"

روصو: حكايات الموريتانيين العائدين من غامبيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | وساطة موريتانية-غينية لحل أزمة غامبيا https://t.co/vgjvs53jxvوساطة-موريتانية-غينية-لحل-أزمة-غامبيا_a3… https://t.co/7meFKV8OBa
الجمعة 20 يناير - 11:13
Sahara Media Agency : كيف سيتم تنصيب الرئيس دونالد ترامب؟ https://t.co/k3PWf5FcAI
الجمعة 20 يناير - 02:52
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

وساطة موريتانية-غينية لحل أزمة غامبيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 20 يناير 2017 - 10:06



وساطة موريتانية-غينية لحل أزمة غامبيا
مواضيع ذات صلة

بدأ الرئيس الغيني ألفا كوندي، اليوم الجمعة، زيارة قصيرة للعاصمة الموريتانية نواكشوط، التقى خلالها بالرئيس محمد ولد عبد العزيز في القصر الرئاسي، ضمن جهود غينية-موريتانية لحل أزمة غامبيا بالطرق السلمية.
 
وكان الرئيس الغيني قد تدخل أمس الخميس لدى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وأقنعها بتعليق العمليات العسكرية في غامبيا، ومنحه فرصة أخيرة للبحث عن حل سياسي للأزمة.
 
وبدأ كوندي اتصالاته بالرئيس الموريتاني بوصفه آخر من قاد وساطة بين أطراف الأزمة في غامبيا، ومن المنتظر أن يعقد الرجلان مؤتمراً صحفياً اليوم بالعاصمة نواكشوط قبل التوجه إلى غامبيا.
 
وسيلتقي الرجلان بالرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي، وذلك من أجل إقناعه بتجنيب بلاده تدخلاً عسكرياً يحظى بدعم دولي وإقليمي.
 
وكانت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قرر مساء أمس الخميس تعليق عمليتها العسكرية في غامبيا، من أجل إفساح المجال أمام إيجاد حل سياسي للأزمة في غامبيا، وإقناع الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي بالتنحي عن الحكم لصالح أداما بارو، الذي أدى اليمين الدستوري أمس بدكار.
 


الكلمات المفتاحية : جامي, عزيز, غامبيا, كوندي


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة