وصول آخر أفواج الحجاج الموريتانيين إلى مكة المكرمة

وفد عربي يبحث فرص الأستثمار فى موريتانيا

وفد من البرلمان الفرنسي يبدأ زيارة لموريتانيا

النقابة الوطنية للصحة العمومية تتوعد بالتصعيد

طريق ساركوزي إلى الإليزيه يمر من المحكمة

تغييرات في منتدى الخبراء الموريتانيين بالمهجر

رغم الإقصاء.. المرابطون يقتربون من الحلم الأفريقي

السعودية: إجراءات مشددة لتأمين موسم الحج

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي

الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ

المختار ولد داهي: سفير سابق
الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ
عاد الحديث مجددا عن استعجالية تنظيم حوار سياسي جامع بين " الخُلَطَاءِ السياسيين" الوطنيين ابتغاء

أي نتائج تنتظر من الحوار؟

الأستاذ : أمين ولد عبد الله
أي نتائج تنتظر من الحوار؟
منذ أشهر لايزال الحوار الذي يجب أن يضم السلطة والقوى الحية في البلد (المجتمع المدني والنقابات
Sahara Media Agency : وفد من البرلمان الفرنسي يبدأ زيارة لموريتانيا https://t.co/t0jxw3adnH
الاثنين 5 سبتمبر - 17:22
Sahara Media Agency : النقابة الوطنية للصحة العمومية تتوعد بالتصعيد https://t.co/MuYTuYHiWG
الاثنين 5 سبتمبر - 13:52
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

وصول آخر أفواج الحجاج الموريتانيين إلى مكة المكرمة


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 5 سبتمبر 2016 - 18:01



وصول آخر أفواج الحجاج الموريتانيين إلى مكة المكرمة
مواضيع ذات صلة

وصل مساء اليوم الإثنين إلى مكة المكرمة الفوج الرابع والأخير من الحجاج الموريتانيين قادما من المدينة المنورة،بعد أن أدى في الأيام الماضية صلاة الأربعين بالمسجد النبوي الشريف

ويضم الفوج البعثة الرسمية برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي احمد ولد اهل داود.

ويبلغ عدد الحجاج الموريتانيين لهذا العام 2 موزعين على أربعة أفواج.

فى غضون ذلك أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية وصول مليون و194 ألفا و969 حاجا إلى المملكة وذلك منذ بدء قدوم الحجاج حتى نهاية يوم أمس الأحد.
 
وأوضحت المديرية فى بيان لها اليوم أن مليونا و122 ألفا و170 حاجا وصلوا عن طريق الجو فيما وصل عن طريق البر 60 ألفا و95 حاجا ووصل عن طريق البحر 12 ألفا و704 حجاج.
 


الكلمات المفتاحية : الحج, الحجاج, المدينة المنورة, مكة المكرمة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة