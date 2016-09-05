وصول آخر أفواج الحجاج الموريتانيين إلى مكة المكرمة



وصل مساء اليوم الإثنين إلى مكة المكرمة الفوج الرابع والأخير من الحجاج الموريتانيين قادما من المدينة المنورة،بعد أن أدى في الأيام الماضية صلاة الأربعين بالمسجد النبوي الشريف



ويضم الفوج البعثة الرسمية برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي احمد ولد اهل داود.



ويبلغ عدد الحجاج الموريتانيين لهذا العام 2 موزعين على أربعة أفواج.



فى غضون ذلك أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية وصول مليون و194 ألفا و969 حاجا إلى المملكة وذلك منذ بدء قدوم الحجاج حتى نهاية يوم أمس الأحد .



وأوضحت المديرية فى بيان لها اليوم أن مليونا و122 ألفا و170 حاجا وصلوا عن طريق الجو فيما وصل عن طريق البر 60 ألفا و95 حاجا ووصل عن طريق البحر 12 ألفا و704 حجاج.

