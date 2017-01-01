وصول جثمان ولد محمد فال إلى نواكشوط

جثمان ولد محمد فال سيدفن في "أكريديل"

اعلي ولد محمد فال.. أسد الصّحراء

عزيز يستقبل جثمان ولد محمد فال في المطار

استعدادات لتحضير جثمان ولد محمد فال (صور)

تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة ولد محمد فال

جثمان ولد محمد فال يغادر ازويرات نحو نواكشوط

ولد الإمام الشافعي يعزي في وفاة ولد محمد فال

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وصول جثمان ولد محمد فال إلى نواكشوط


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 5 ماي 2017 - 22:16



الرئيس الموريتاني في استقبال الجثمان - صحراء ميديا
الرئيس الموريتاني في استقبال الجثمان - صحراء ميديا
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وصل جثمان الرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال إلى مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)، على متن طائرة عسكرية، وكان في استقباله الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
 
وحضر استقبال الجثمان عدد من أعضاء الحكومة يتقدمهم الوزير الأول يحيى ولد حدمين، ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون إسلكو ولد أحمد إيزيد بيه.
 
كما حضر قادة المؤسسة العسكرية يتقدمهم اللواء الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني، القائد العام لأركان الجيوش الموريتانية.
 
ومن المنتظر بحسب ما أفادت به مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن يجري الغسل وتحضير الجنازة في بيت الفقيد بمقاطعة لكصر، غير بعيد من القصر الرئاسي.
 
وستجري الصلاة في مسجد ابن عباس، وسط العاصمة نواكشوط، حيث يتجمهر عشرات الشخصيات السياسية والثقافية والمواطنين.
 
وكانت مصادر خاصة قد أفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن جثمان الرئيس الأسبق سيوارى الثرى في مدفن "أكريديل"، في ولاية إينشيري.
 
وقالت هذه المصادر إن الجثمان سينقل بعد الصلاة عليه في العاصمة نواكشوط، إلى مدفن "أكريديل" على بعد ستين كيلومتراً إلى الشمال من نواكشوط.
 


الكلمات المفتاحية : اعل ولد محمد فال, جثمان, وفاة
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