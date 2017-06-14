وظائف واستثمارات توفرها "آسكنا" لموريتانيا





قال وزير التجهيز والنقل الموريتاني محمد عبد الله ولد أوداع إن "موريتانيا تجني مكاسب كبيرة من وكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر "آسكنا"





وأضاف الوزير اليوم الاربعاء خلال تقديمه أمام مجلس الشيوخ لمشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بوكالة "آسكنا"، إن هذه الوكالة توظف 334 عاملا موريتانيا من بينهم 115 إطارا يزاولون نشاطهم في مقر الوكالة بنواكشوط، و 21 إطارا في مقرها بدكار.





وأشار وزير التجهيز والنقل الموريتاني إلى أن "الوكالةَ قدمت لموريتانيا استثمارا بمبلغ عشرة مليارات افرنك إفريقي.





وشدد الوزير الموريتاني على أهمية دورَ هذه الوكالة في تسيير مدارس للتكوين في مجال الطيران المدني، بالإضافة إلى تأمين دراسات وخدمات استشارية ،ذات صلة مباشرة بوظائفها، فضلاً عن نشر معلومات وخدمات الطقس المطلوبة للطيران وتنظيم المجالات الجوية طبقاً للمعايير المطبقة والمعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولية





وكان مجلس الشيوخ صادق اليوم الاربعاء على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بوكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر "آسكنا" الموقعة في لبريفيل بتاريخ 28 إبريل 2010.

