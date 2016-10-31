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وعكة صحية تؤجل محاكمة سجناء الخزينة و"إيرا"


ازويرات - صحراء ميديا
الاثنين 31 أكتوبر 2016 - 11:25



مبنى قصر العدل الجديد بازويرات - صحراء ميديا
مبنى قصر العدل الجديد بازويرات - صحراء ميديا
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قررت السلطات القضائية تأجيل محاكمة سجناء الخزينة العامة وحركة "إيرا" التي كانت مقررة اليوم الاثنين بمدينة ازويرات، حتى يوم غد الثلاثاء، وذلك بسبب وعكة صحية أصابت رئيس المحكمة.
 
وقالت مراسل "صحراء ميديا" في ازويرات إن رئيس محكمة الاستئناف أصيب بحمى نقل على إثرها إلى المستشفى، ما تسبب في تأجيل انطلاق المحاكمة.
 
ويمثل 13 سجينا من سجناء الخزينة بالإضافة إلى عدد من سجناء حركة "إيرا" أمام محكمة الاستئناف، من أجل الطعن في الأحكام الصادرة في حقهم.
 
وكانت السلطات القضائية قد نقلت محكمة الاستئناف من مدينة نواذيبو إلى ازويرات، كما نقلت سجناء الخزينة من سجن "بير أم غرين" إلى ازويرات.
 


الكلمات المفتاحية : ازويرات, سجناء, فساد, محاكمة


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