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وفاة أحد أعضاء المجلس الأعلى للعدالة ولديمقراطية


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 3 فبراير 2017 - 18:04



وفاة أحد أعضاء المجلس الأعلى للعدالة ولديمقراطية

أعلن في العاصمة السنغالية دكار، اليوم الجمعة، عن وفاة العقيد في الجيش الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ ولد العالم، الذي يعد أحد أبرز قادة المؤسسة العسكرية في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة.
 
وتأتي وفاة العقيد بعد صراع طويل مع المرض، فيما سيتم نقل جثمانه إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط على متن طائرة أوفدتها السلطات الموريتانية.
 
ومن المنتظر أن تجري مراسم تشييع الجثمان والصلاة عليه ودفنه في العاصمة نواكشوط خلال الساعات المقبلة.
 
ويعد ولد العالم أحد أعضاء المجلس الأعلى للعدالة والديمقراطية، وهو المجلس الذي أطاح بنظام الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطائع، وحكم البلاد خلال الفترة ما بين 2005 و2007.
 
كما سبق أن تولى الفقيد مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية الموريتانية من أبرزها قائد مساعد لأركان الجيش الوطني، ووالي لولاية تيسر زمور.
 



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