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وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 12 نونبر 2016 - 08:24



وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود
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أصدر الديوان الملكي السعودي اليوم السبت بيانا أعلن فيه وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، عن عمر ناهز 84 عاماً. .
 
ونقلت وكالة الأنباء  السعودية، خبر الوفاة عن بيان صادر من  الديوان الملكي جاء فيه " انتقل  الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم السبت 12 / 2 / 1438هـ".
 
والأمير تركي الثاني بن عبد العزيز آل سعود (1932)، نائب وزير الدفاع والطيران السعودي السابق، وهو الابن الحادي والعشرون من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري.
 
وهو أحد السديريين السبعة، هو مسمى يطلق على سبعة من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود من زوجته حصة السديري.
 
في 10 أكتوبر/تشرين الأول 1957 عين أميراً لمنطقة الرياض بالنيابة وذلك لسفر أمير المنطقة آنذاك سلمان بن عبد العزيز برفقة الملك سعود بن عبد العزيز إلى لبنان.
 
وفي 25 يوليو/تموز 1969 عين نائباً لوزير الدفاع والطيران وظلَّ يتولى هذا المنصب حتى عام 1983.
 
وغادر بعد ذلك السعودية وأقام بمصر مع أسرته، وفي عام 2010 قرَّر العودة إلى الرياض والاستقرار بها حتى وافته المنية اليوم.


الكلمات المفتاحية : السعودية, امير, وفاة


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