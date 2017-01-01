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وفاة شخصين وجرح 4 في حادث سير قرب "افدريك"


ازويرات - صحراء ميديا
السبت 20 ماي 2017 - 19:44



وفاة شخصين وجرح 4 في حادث سير قرب "افدريك"
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لقي شخصان مصرعهما و جرح 4  آخرين بعد انقلاب سيارتهم اليوم السبت فى حادث سير على بعد 20 كيلومترا غرب مدينة افديرك أقصى الشمال الموريتاني.

وحسب مراسل "صحراء ميديا" فى المنطقة  فانه تم نقل المصابين إلى  مركز الاستطباب بمدينة ازويرات لتلقي العلاج.

وكانت السيارة فى طريقها من  العاصمة نواكشوط إلى ازويرات ، ويرجح  أن يكون الحادث بسبب تعطل عجلة السيارة في وقت كانت تسير بسرعة كبيرة، حسب المراسل.


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