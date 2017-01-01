وفاة مكتشف أبرز نجوم كرة القدم الموريتانية



أعلن فجر اليوم الأربعاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن رحيل المدرب الموريتاني مولاي ولد محمد مبارك، وهو أحد أقدم المدربين المحليين في تاريخ كرة القدم الموريتانية.



وأشتهر الفقيد بأنه كان وراء اكتشاف وصناعة عدد من نجوم كرة القدم الموريتانية خلال تسعينيات القرن الماضي.



ورحل المدرب الذي كان وراء صناعة معظم ركائز المنتخب الحالي والسابق عن عمر ناهز 59 سنة، بعد صراع مع المرض دام لسنتين.



وقدم ولد محمد مبارك للكرة الموريتانية الكثير من الأسماء بينهم اللاعب ابراهيم ولد مالحه، أحد أفضل المهاجمين في بدايات سطوع المنتخب.



كما اكتشف اللاعب سيد أحمد ولد تكدي، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الجزائري مع نادي مولودية السعيدة، بالإضافة إلى صناعته لنجم الارتكاز في المنتخب باقايوقو موسى.



وأنشأ ولد محمد مبارك أكاديمية في مقاطعة تيارت لاكتشاف المواهب الموريتانية، تحولت بعد ذلك إلى نادي "آكاز تيارت"، وسبق له أن اشتكى في عدة مقابلات تلفزيونية مما قال إنه "التهميش" من طرف من كان له الفضل في اكتشافهم.

