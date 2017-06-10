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السبت 10 يونيو - 13:19
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | زويرات: الدرك يحبط تهريب كميات من الأدوية https://t.co/vgjvs5kUW5زويرات-الدرك-يحبط-تهريب-كميات-من-الأ… https://t.co/VnSMLkd2aG
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وفاة مهاجر وإنقاذ المئات فى عرض المتوسط


صحراء ميديا + وكالات
السبت 10 يونيو 2017 - 14:20



وفاة مهاجر وإنقاذ المئات فى عرض المتوسط
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كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن وفاة مهاجر، وإنقاذ منظمات إغاثة ل 716 مهاجرا من قوارب متهالكة في البحر المتوسط.
 
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن دوريات بحرية تسيرها مع منظمات إنسانية إسبانية ومؤسسة (سي ووتش) الألمانية تمكنت من مساعدة المهاجرين الذين كانوا على متن أربعة قوارب خشبية وقارب مطاطي وكانوا معرضين لخطر الغرق.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 61 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا هذا العام بعد أن دفعوا أموالا لمهربي البشر لإتمام الرحلة الخطرة من شمال أفريقيا، فيما لاقى 1622 شخصا حتفهم غرقا أثناء هذه الرحلة.
 


الكلمات المفتاحية : المهاجرون, الهجرة, منظمات الاغاثة
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