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الاربعاء 7 يونيو - 04:19
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | حالة إنسانية: طفل فقير يعاني من شلل نصفي https://t.co/vgjvs53jxvحالة-إنسانية-طفل-فقير-يعاني-من-شلل-نص… https://t.co/2nGjFPGkWh
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وفد أفريقي رفيع المستوى في زيارة عمل لموريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 7 يونيو 2017 - 02:25



رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد
رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد
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وصل رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، مساء الثلاثاء إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، في مستهل زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى من الاتحاد الإفريقي.
 
ويضم الوفد الأفريقي كلاً من إسماعيل الشرقي، مفوض السلم والأمن الإفريقي، ومحمد الحسن ولد لبات، المستشار الخاص لرئيس لجنة الاتحاد الإفريقي.
 
واستقبل وفد الاتحاد الإفريقي بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، خديجة أمبارك فال.
 
ولم يعلن حتى الآن عن طبيعة هذه الزيارة التي تأتي في ظل تجاذب سياسي قوي تشهده الساحة الموريتانية، مع اقتراب موعد استفتاء شعبي على تعديلات دستورية مثيرة للجدل.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, الاتحاد الأفريقي, نواكشوط
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