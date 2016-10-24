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وفد ألماني يبحث سبل الاستثمار في موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 24 أكتوبر 2016 - 21:13



وفد ألماني يبحث سبل الاستثمار في موريتانيا
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عقد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، محمد ولد أحمد عيده، اليوم الاثنين، لقاء مع وفد من رجال الأعمال الألمان بحضور السفيرة الألمانية في موريتانيا.

 و تناول الاجتماع وفقا لبرقية الوكالة الموريتانية للأنباء  فرص الاستثمار المتاحة، ومختلف الإصلاحات التي قامت بها "موريتانيا في ميدان تسهيل علميات الاستثمار؛ و تطوير البني التحتية، وتعزيز حماية حقوق المستثمر".

وكانت الحكومة الموريتانية قد دعت الألمان إلى الاستثمار في مجال الصحة في موريتانيا، وذلك على هامش مشاركة وزير الصحة فى أشغال المنتدى الألماني الأفريقي الثالث للصحة الذي أقيم في ألمانيا مطلع الشهر الجاري.
 


الكلمات المفتاحية : إستثمار, اقتصاد, ألمانيا, موريتانيا


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