وفد أمريكي يبحث فرص الاستثمار فى موريتانيا







كشف رئيس الوفد الامريكي لدراسة فرص الاستثمار دونالد ديس عن وجود عدد من المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في موريتانبا ، مبرزا استعداد المكتب للتعامل في كل مامن شانه جلب المستثمرين من مختلف انحاء العالم .



جاء ذلك خلال لقاء للوفد أمس الاثنين مع وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه، بمكتبه في نواكشوط .



وخلال اللقاء قدم وزير الصيد والاقتصاد البحري أمام الوفد عرضا أبرز فيه إمكانيات القطاع ومايوفره من فرص مغرية للمستثمرين.



وقال إن الاستراتيجة الجديدة للوزارة ترتكز على تقديم الحصص للمسثمرين وتعطي مجالا أوسع لضمان فرص الاستثمار لاصحاب المصانع .