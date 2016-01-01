وفد الرئيس بتجكجه: 8 وزراء وطاقم من رئاسة الجمهورية



حطت طائرة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الاثنين، في مطار تجكجه، وكان على متنها الرئيس رفقة وفد حكومي رفيع المستوى.



الوفد المرافق للرئيس الموريتاني كان يشمل 8 وزراء في الحكومة، بالإضافة إلى عدد من المستشارين والعاملين بديوان رئيس الجمهورية.



وضم الوفد الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، ووزير الصحة كان ببكر، ووزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه، وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال منت مولود، ووزيرة الزراعة لمينة بنت القطب ولد امم، وزير التجهيز والنقل أحمد سالم ولد عبد الرؤوف، ووزير التهذيب الوطني إسلم ولد سيد المختار ولد لحبيب، ومفوض الأمن الغذائي محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره.



أما فيما يتعلق بموظفي رئاسة الجمهورية فقد ضم الوفد كلاً من مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد ولد باهية، والمكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية عبد الله ولد أحمد دامو، والمكلفة بمهمة في رئاسة الجمهورية سيدينا سوخنا، والمستشار برئاسة الجمهورية امبارك ولد بيروك، والمكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية محمد الشيخ ولد سيدي محمد، والمكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية محمد الأمين ولد الداده، والمدير العام لتشريفات الدولة الحسن ولد محمد.

