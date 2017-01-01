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وفد الشيوخ يصل روصو.. والرئيس في الطريق


روصو - صحراء ميديا
الجمعة 12 ماي 2017 - 23:55



أعضاء مجلس الشيوخ خلال مؤتمرهم الصحي الليلة - صحراء ميديا
أعضاء مجلس الشيوخ خلال مؤتمرهم الصحي الليلة - صحراء ميديا
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وصل وفد من مجلس الشيوخ الموريتاني، ليل الجمعة/السبت، إلى مدينة روصو، جنوبي موريتانيا، وذلك من أجل التواصل عن قرب مع عضو مجلس الشيوخ المعتقل محمد ولد غده.
 
وكان ولد غده قد تم توقيفه زوال اليوم الجمعة بعد أن تعرض لحادث سير تسبب في مقتل سيدة وطفل، وجرح شخصين آخرين على طريق روصو-نواكشوط.
 
ويضم وفد الشيوخ كلاً من شيخ الموريتانيين في أفريقيا، وشيوخ مقاطعات كرو وجكني وتماشكط، فيما أشارت بعض المصادر إلى أن رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج سيصل إلى روصو صباح غد السبت في نفس الإطار.

وأكد مراسل "صحراء ميديا" في مدينة روصو أن الشيوخ حاولوا الاتصال بولد غده ولكن السلطات أكدت أنهم لن يتمكنوا من لقاءه قبل صباح غد السبت.
 
وأضاف المراسل أن وفد الشيوخ توجه إلى أهالي الضحايا لتقديم التعازي في السيدة والطفل، وتمني الشفاء لسيدة أصيبت إصابة لم تكن خطيرة.
 
وسبق أن أعلنت لجنة الأزمة في مجلس الشيوخ أنها بعثت الوفد من أجل التواصل مع ولد غده، والسعي نحو التوصل إلى تسوية ودية للقضية.
 
ونددت اللجنة بتعامل السلطات مع عضو مجلس الشيوخ الذي قالت إنه يتمتع بحصانة برلمانية، ولكن ذلك لم يمنع السلطات من مصادرة هواتفه وتفتيش سيارته وتوقيفه واحتجازه في مكان غير معروف، وفق تعبير اللجنة.
 


الكلمات المفتاحية : الشيوخ, حادث, روصو, ولد غده
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