وفد من البرلمان الفرنسي يبدأ زيارة لموريتانيا



بدأ وفد من البرلمان الفرنسي زيارة إلى موريتانيا، حيث التقى اليوم الاثنين برؤساء الفرق البرلمانية بالجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني.



وخلال اللقاء استعرض الطرفان علاقات التعاون الثنائي بين الغرفتين البرلمانيتين الموريتانية والفرنسية وتفعيل تبادل التجارب بينهما في المجالات ذات الصلة، وفق ما أعلن من مصدر رسمي.



ويضيف المصدر أن الوفد الفرنسي اطلع على ما حققته موريتانيا في مجال تدعيم دولة القانون وتعزيز الديمقراطية وتفعيل ولوج المرأة إلى مختلف المناصب الإدارية والانتخابية وسن القوانين التي من شأنها حماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والرشوة.



في غضون ذلك استقبل رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل، الوفد البرلماني الفرنسي الذي ترأسه سيسيل أنترمايير، رئيسة فريق الصداقة الفرنسية-الموريتانية في الجمعية الوطنية الفرنسية.



وقالت المصادر الرسمية إن اللقاء تناول أوجه التعاون بين الغرفتين الدستوريتين خدمة لمصالح الشعبين الموريتاني والفرنسي.



وقدم رئيس الجمعية الوطنية خلال اللقاء، عرضا حول المجالات المتعلقة بحياة السكان في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة.



وعبر الوفد البرلماني الفرنسي حسب الوكالة الموريتانية للأنباء عن ارتياحه لهذا العرض وللردود التي قدمها رئيس الجمعية الوطنية على مختلف الأسئلة والإشكالات التي طرحها أعضاء الوفد، وثمنوا ما تحقق من إنجازات.



وجرى اللقاءات بحضور رئيس فريق الصداقة الموريتانية الفرنسية بالجمعية الوطنية سيد احمد ولد احمد والسفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا جويل مايير.

