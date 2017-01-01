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وفد من المنتدى يحضر محاكمة السناتور ولد غده


روصو-صحراء ميديا
الخميس 13 يوليوز 2017 - 10:27



وفد من المنتدى يحضر محاكمة السناتور ولد غده
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قدم وفد من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض اليوم الخميس إلى المحكمة الجزائية فى مدينة روصو ، للحضور لمحاكمة عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده الذي ينتظر أن تتم محاكمته اليوم  على خلفية  ارتطام سيارته بعدة أفراد من أسرة على طريق نواكشوط-روصو ، مما أدى لوفاة سيدة وولدها .

وحسب مراسل "صحراء ميديا" فى المدينة فان الوفد يضم رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" صالح ولد حننه ، والقيادي فى المنتدى  الساموري ولد بي، ونائب رئيس حزب "تواصل" محمد غلام الحاج الشيخ ، و الشيخ سيد أحمد بابه مين، وزعيم المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد .

 ، من جهة أخرى حضر رئيس المحكمة وقاضي التحقيق إلى المحكمة ، فيما لم يحضر السناتور محمد ولد غده و فريق دفاعه حتى الآن .

وسمحت السلطات لأعضاء المنتدى بدخول الغرفة ، ولم تفتح بعد القاعة أمام بقية الحضور من أهالي وذوي ولد غده.
وتجمهر عدد من أهالي ولد غده والنشطاء  أمام قاعة المحكمة ورددوا عبارات " لا لخنق الحريات" ،و " الحرية لولد غده"، و " لا للظلم" ،
 
وسبق للنيابة أن أطلقت سراح السناتور ولد غده ، على أثر طلب من مجلس الشيوخ ، الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني ، لكن بعد أن انتهاء الدورة البرلمانية ، عادت السلطات لاعتقاله من جديد ، الجمعة الماضي .

ودخل ولد غده فى إضراب مفتوح عن الطعام ، متهما السلطات ب"تسييس" الملف ،بعد أن تنازل ذوو الضحايا عن حق الدم، وأعلنوا في محضر موقع لدى الدرك عدم تقدمهم بأي شكوى ضد عضو مجلس الشيوخ المعارض.


الكلمات المفتاحية : أزمة, الشيوح, معارضة, موريتانيا, ولد غده
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