وفد من المنتدى يحضر محاكمة السناتور ولد غده





قدم وفد من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض اليوم الخميس إلى المحكمة الجزائية فى مدينة روصو ، للحضور لمحاكمة عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده الذي ينتظر أن تتم محاكمته اليوم على خلفية ارتطام سيارته بعدة أفراد من أسرة على طريق نواكشوط-روصو ، مما أدى لوفاة سيدة وولدها .



وحسب مراسل "صحراء ميديا" فى المدينة فان الوفد يضم رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" صالح ولد حننه ، والقيادي فى المنتدى الساموري ولد بي، ونائب رئيس حزب "تواصل" محمد غلام الحاج الشيخ ، و الشيخ سيد أحمد بابه مين، وزعيم المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد .



، من جهة أخرى حضر رئيس المحكمة وقاضي التحقيق إلى المحكمة ، فيما لم يحضر السناتور محمد ولد غده و فريق دفاعه حتى الآن .



وسمحت السلطات لأعضاء المنتدى بدخول الغرفة ، ولم تفتح بعد القاعة أمام بقية الحضور من أهالي وذوي ولد غده.

وتجمهر عدد من أهالي ولد غده والنشطاء أمام قاعة المحكمة ورددوا عبارات " لا لخنق الحريات" ،و " الحرية لولد غده"، و " لا للظلم" ،



وسبق للنيابة أن أطلقت سراح السناتور ولد غده ، على أثر طلب من مجلس الشيوخ ، الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني ، لكن بعد أن انتهاء الدورة البرلمانية ، عادت السلطات لاعتقاله من جديد ، الجمعة الماضي .



ودخل ولد غده فى إضراب مفتوح عن الطعام ، متهما السلطات ب"تسييس" الملف ،بعد أن تنازل ذوو الضحايا عن حق الدم، وأعلنوا في محضر موقع لدى الدرك عدم تقدمهم بأي شكوى ضد عضو مجلس الشيوخ المعارض .