وفد من "بريتش بترليوم" يلتقي الرئيس الموريتاني





استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط وفدا من شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية يزور موريتانيا حاليا، برئاسة الرئيس المدير العام للمجموعة بوب دودلي .



وجرت المقابلة بحضور وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح و مدير الشركة العام للانتاج برنار لوني وآما دالاني مديرة منطقة موريتانيا والسنغال .



وأعلنت شركة "بريتش بيتروليوم" أن إنتاج الغاز الموريتاني يبدأ عام 2021 من الآبار التي تستغلها الشركة البريطانية بالشراكة مع نظيرتها الأمريكية "كوسموس أنيرجي"، قبالة السواحل الموريتانية، على الحدود مع السنغال.



وكانت الشركة البريطانية قد اشترت العام الماضي 62 في المائة من حصة "كوسموس أنيرجي" في المياه الموريتانية، وذلك مقابل استثمار بقيمة مليار دولار أمريكي.



ونظمت الشركة البريطانية مطلع الشهر الجاري في العاصمة الموريتانية نواكشوط عرضاً حول توقعات الطاقة خلال عام 2017، هو الأول من نوعه للشركة في نواكشوط.