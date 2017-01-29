وفد من لجنة حقوق الإنسان العربية غدا بنواكشوط

مالي: قلق على صحة الرئيس المختفي منذ أسبوع

معارضة موريتانيا تجدد رفضها لتعديل الدستور

قمة عربية بنكهة أفريقية وملحمة غانية-كونغولية

تقرير يكشف تعذيب وإعدام مهاجرين إلى أوروبا

رمضان يؤجل الانتخابات التشريعية في السنغال

تحذيرات طبية من مواد سامة في أدوية للأطفال

السنغال تغادر أمم افريقيا على يد الكاميرون

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا

محمد سالم الشيخ
ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا
لا مندوحة من الاعتراف أن الجهد الذي قامت به موريتانيا ممثلة في رئيسها لنزع فتيل الحرب أو التدخل

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | وفد من لجنة حقوق الإنسان العربية غدا بنواكشوط https://t.co/vgjvs5kUW5وفد-من-لجنة-حقوق-الإنسان-العربية… https://t.co/xeG193NjpE
الاحد 29 يناير - 18:42
Sahara Media Agency : المباراة الأولى اليوم تجمع بين منتخب ⁧#غانا⁩ ومنتخب ⁧#الكونغو⁩ من نصف ربع النهائي https://t.co/35XdgnROcu
الاحد 29 يناير - 16:39
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

وفد من لجنة حقوق الإنسان العربية غدا بنواكشوط


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 29 يناير 2017 - 17:32



وفد من لجنة حقوق الإنسان العربية غدا بنواكشوط
مواضيع ذات صلة


يبدأ وفد من لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية يوم غد، زيارة رسمية لموريتانيا تستمر أربعة أيام.

 
وتأتي زيارة الوفد العربي، في سياق خطة لجنة الميثاق" التابعة للجنة حقوق الإنسان العربية، الهادفة إلى استكمال مصادقات الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وحسب بيان اللجنة الصادر اليوم الأحد، فسيلتقي الوفد مع المسؤولين الموريتانيين المعنيين بملف حقوق الإنسان ، بالإضافة  إلى مجموعة من المؤسسات الموريتانية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، كمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وستنفذ اللجنة خلال زيارتها لموريتانيا، ورشة عمل لمنظمات المجتمع المدني، بغرض التعريف بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان، وأهمية استكمال مصادقات الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتعريف بآليات عمل اللجنة.



الكلمات المفتاحية : حقوق الانسان, عرب, منظمات


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة