وفد من لجنة حقوق الإنسان العربية غدا بنواكشوط



يبدأ وفد من لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية يوم غد، زيارة رسمية لموريتانيا تستمر أربعة أيام.





وتأتي زيارة الوفد العربي، في سياق خطة لجنة الميثاق" التابعة للجنة حقوق الإنسان العربية، الهادفة إلى استكمال مصادقات الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.



وحسب بيان اللجنة الصادر اليوم الأحد، فسيلتقي الوفد مع المسؤولين الموريتانيين المعنيين بملف حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات الموريتانية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، كمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.



وستنفذ اللجنة خلال زيارتها لموريتانيا، ورشة عمل لمنظمات المجتمع المدني، بغرض التعريف بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان، وأهمية استكمال مصادقات الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتعريف بآليات عمل اللجنة.

