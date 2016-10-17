وفد ياباني فى زيارة لمنشآت شركة "سنيم" الموريتانية



بدأ صباح اليوم الاثنين وفد من شركة "متشي نيبونه أستل" اليابانية، زيارة لمنشآت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"، بمدينة ازويرات شمالي موريتانيا.



ويضم الوفد عضوين من إدارة الشركة التى تعد أحد الزبائن الآسيويين الرئيسيين لخامات الحديد المستخرجة من مناجم شركة " سنيم".



واجتمع الوفد مع مدير مقر الاستغلال بازويرات، قبل أن يبدأ زيارة لمنشآت الشركة في لمهودات وكلب الغين، على أن يزور غدا منطقة "تييو"14".



وتهدف زيارة الوفد الياباني للاطلاع على ما تتوفر عليه الشركة من إمكانات في مجال استخراج الحديد والتطور الحاصل في منشآت الشركة ومدى استفادتها من التطور التكنولوجي في هذا المجال