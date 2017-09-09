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وفقة أمام الأمم المتحدة احتجاجا على ما يتعرض له مسلمو الروهينغيا


انواكشوط - صحراء ميديا
السبت 9 سبتمبر 2017 - 03:11





الكلمات المفتاحية : الأمم المتحدة, الروهينغيا, بورما, وقفة
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