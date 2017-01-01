وكالات الحج تحتج وتطالب بالعدالة في التوزيع



نظم عدد من ممثلي وكالات الحج، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مبني وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، للمطالبة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص توزيع الحجاج على الوكالات.



وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بضرورة تأجيل القرعة حتى يتم التوزيع بصفة عادلة.



وقال أصحاب الوكالات إن الوزارة لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء، لأن توزيعها الجديد أعطى لوكالات التجربة 920 حاجاً من أصل 1200، وهي نسبة 76,66 في المائة، فى حين منحت نسبة 23,34 للوكالات الجديدة.



وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد صادق عام 2015 على قرار يقضي بإعطاء "وكالات التجربة" نسبة 70 في المائة من عدد الحجاج، بينما يتم منح 30 في المائة المتبقية للوكالات الجديدة، التي لم يسبق لها تنظيم الحج في موريتانيا.

