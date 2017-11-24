وكالة جديدة لشنقيتيل بكيهيدي و توزيع آلاف الحقائب المدرسية



وزعت شركة شنقيتل للاتصال يوم الثلاثاء في مدينة كيهيدي جنوبي موريتانيا 10 آلاف حقيبة مدرسية (تحوي كل حقيبة 3 دفاتر و قلمين و علبة هندسة و زمزمية). وشملت الحملة جميع المدارس الابتدائية الحكومية في مدينة كيهيدي بحسب الشركة .



ويأتى توزيع الحقائب المدرسية بالتزامن مع فتح شركة شنقتل وكالة تجارية في مدينة كيهيدي "من أجل تقريب خدمات الشركة من زبنائها "، وفقا لبيان وزعته الشركة.



وأضاف البيان أن "افتتاح الفرع الجديد حضره الوالي المساعد محمد محمود فال و الحاكم اسلكو محمد الصغير وبرعاية العمدة صو موسى دمبا و بحضور العديد من المسؤولين في المدينة .



و مثل الشركة مدير إدارة العلاقات المؤسسية والمجتمعية محمد محفوظ ولد محمد لمين، و مديرون و أطر من مختلف قطاعات الشركة" .

