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وكالة فرنسية تستعرض أوضاع السجون في موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 18 غشت 2017 - 12:04



وكالة فرنسية تستعرض أوضاع السجون في موريتانيا
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استعرض وزير العادل الموريتاني إبراهيم ولد داده، اليوم الجمعة، في مكتبه بالعاصمة نواكشوط، مع بعثة من الوكالة الفرنسية للتنمية، أوضاع السجناء في موريتانيا، والظروف التي يعيشون فيها.
 
وناقش ولد داده خلال لقاء مع بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية برئاسة رومين ركيليير، أوضاع السجون الموريتانية، وظروف السجناء داخلها، كما ناقش علاقات التعاون بين موريتانيا والوكالة الفرنسية، وسبل تعزيز هذا التعاون خاصة في المجالات المتعلقة بتدخل قطاع العدل.
 
وجرى اللقاء بحضور المفتش العام للإدارة القضائية والسجون القاضي جمال ولد آكاط، وآبو مودي جالو مستشار بوزارة العدل الأمين العام وكالة، والقاضي مولاي عبد الله ولد بابا مدير السجون والشؤون الجنائية.
 
ويأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من وفاة سجين داخل واحد من أكبر السجون الموريتانية وأكثرها اكتظاظاً.
 


الكلمات المفتاحية : حقوق, سجن, سجون
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