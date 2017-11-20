ولد أجاي: فيديو تعرية الشاب في لكصر "مفبرك"



قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، إن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً على أنه لحادثة تعرية شاب في مقاطعة لكصر، هو "فيديو مفبرك مائة في المائة".



وكان الوزير يتحدث خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية مساء أمس الاثنين، رد فيها على مداخلات لبعض نواب المعارضة حول تورط عناصر من الشرطة في تجريد المواطنين من ملابسهم خلال احتجاجات النصرة الأخيرة.



وأوضح الوزير أن الصور المتداولة من ضمنها "صور لشاب في المسجد الجامع (السعودي) لا يمكن التشكيك فيها، لكنها لم تتضمن ما هو مثير"، مضيفاً أن "أي شخص في مظاهرة غير مرخصة يمكن أن تتمزق ثيابه وتسقط دون أن يكون في الأمر ما يلفت الانتباه"، على حد تعبيره.



أما بخصوص حادثة التعرية التي وقعت في مقاطعة لكصر، فقال الوزير إن "الفيلم مفبرك مائة في المائة"، داعياً من وصفهم بـ"المعارضين" إلى الاعتذار عن نشر الفيديو وتوزيعه.



وقال الوزير إن على المعارضة أيضاً أن تعتذر عن "الاتصال مع جهات خارجية يبدو أنها لا تريد الخير لموريتانيا"، على حد وصفه.



وكان فيديو تعرية شاب في مقاطعة لكصر قد أثار جدلاً واسعاً في موريتانيا، فيما ظهر الشاب الذي تعرض للعملية وتحدث في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

