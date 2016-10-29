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ولد أحمد الوقف: خرجنا لرفض المساس باستقرار البلد


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 29 أكتوبر 2016 - 17:45



ولد أحمد الوقف: خرجنا لرفض المساس باستقرار البلد
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قال رئيس حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية يحي ولد أحمد الوقف إن الهدف من المسيرة التي دعا لها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة هو رفض المساس باستقرار موريتانيا لأن أي مساس بالدستور من دون التوافق سيؤدي لزعزعة الأمن في البلاد.
 
وأوضح ولد أحمد الوقف في تصريح لـ"صحراء ميديا" على هامش المسيرة التي انطلقت مساء اليوم السبت، أن "المسيرة نظمها المنتدى بدعم من الأحزاب والحركات المعارضة ضد أي مساس بالدستور أو تلاعب به، ضد أي تغيير للعلم الوطني"؛ مضيفاً أن المسيرة أيضاً موجهة "ضد النظام وأساليبه في الحكم وأحاديته في تسيير البلد".
 
وقال: "نرجو أن تصل الرسالة للشعب الموريتاني، وأن يقف وقفة واحدة ضد المساس بالاستقرار، لأن أي مساس بالدستور من دون توافق وطني يمس بالوحدة الوطنية واستقرار البلد"، على حد تعبيره.
 


الكلمات المفتاحية : الدستور, المنتدى, مسيرة


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