ولد أمبالة: الفتوى المضللة سببت الدمار فى العالم



ولد أمبالة: الفتوي المضللة سببت الدمار في العالم العربي







قال رئيس مجلس الفتوى والمظالم بموريتانيا محمد مختار ولد إمبالة، إن حالة عدم الاستقرار والدمار التي تشهدها بعض البلدان العربية والاسلامية هى نتيجة لبعض الفتاوى الشاذة والمضللة".



جاء ذلك خلال كلمة له اليوم الخميس ضمن فعاليات مؤتمر " دور الفتوى في استقرار المجتمعات " ، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، أكد خلالها أنه "على المفتى مراعاة العديد من الجوانب عند تصديه لأي مسألة حتى لا يخرج عن الطريق الصحيح لها" .



وأضاف ولد أمبالة أن الفتوى لها مكانة عظيمة عند الله، لذلك على المفتي أن مراعاة العديد من الجوانب، حتي لاتؤدي فتواه إلى الانحراف، ضاربا المثل بما تمر به بعض البلدان من حروب ناتجة عن فتاوي ومضللة.



وتختتم فعاليات المؤتمر العالمي الثالث، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس،وشارك فيه عدد من العلماء والمفتيين لـ63 دولة على مستوى العالم . ناقشوا خلاله دور الفتوي في استقرار المجتماعات، وخطر الفتوي المضللة على الشعوب

