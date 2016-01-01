ولد أهل داود يشيد بدور المحظرة في نشر السلم‎‏



أشاد وزير الشؤون الإسلامية و التعليم الأصلي أحمد ولد أهل داود بدور المحظرة الموريتانية في تكريس ثقافة السلم والتكافل والتسامح ومساهمتها في نشر ثقافة الاعتدال في المجتمع الموريتاني.



وأبرز الوزير خلال إشرافه صباح اليوم الثلاثاء في مدينة كيفه شرقي موريتانيا على افتتاح ندوة علمية حول "دور المحظرة الموريتانية في ترشيد المجتمع" ، مشيدا بالمشروع الاجتماعي للحكومة واهتمامها برفع أداء و تحديث المحظرة، وفق تعبيره.



وفي سياق نفسه، أكد ممثل رابطة العلماء الموريتانيين المرابط ولد محمد محمود أهمية تنظيم مثل هذا النوع من الندوات في إطار نشر ثقافة السلم و الأخوة الإسلامية، على حد تعبيره

