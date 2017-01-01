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ولد أهل داوود يحذر من خطر وسائل التواصل الاجتماعي


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 28 ماي 2017 - 10:53



ولد أهل داوود يحذر من خطر وسائل التواصل الاجتماعي

 

ألقى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود خلال حفل الإفطار الذي أقامه مساء أمس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، محاضرة بعنوان "خطورة وسائل التواصل الاجتماعي" على امن وتماسك المجتمع وانسجامه.


 وتحدث الوزير خلال المحاضرة عن خطورة الشقاق واهمية الوحدة وتحذير الشرع من الاختلاف والتفرقة وإشاعة الشحناء والاراجيف والاكاذيب بين الناس".

وأضاف ولد أهل داوود أنه " يحرم شرعا استخدام هذه الوسائط فيما يضر وحدة المجتمع واشاعة الفتنة بين الناس وهتك اعراض المسلمين، مضيفا "ان وسائط التواصل الاجتماعي فيما استعملت فيه ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا.

وحضر الافطار الذي أقامه الرئيس، اعضاء الحكومة، ورئيسا مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، كما حضره قرابه العشرين  من اعضاء مجلس الشيوخ، وذلك في ظل معلومات سابقة أفادت بعزمهم مقاطعة افطار الرئيس.


كما حضره رؤساء الهيئات الدستورية، والعديد من رؤساء الأحزاب السياسية و المجتمع المدني وعدد من ممثلي سكان الأحياء الشعبية والسلك الديبلوماسي الإسلامي وممثلي الهيئات القنصلية المقيمة في موريتانيا.



الكلمات المفتاحية : مخاطر, وسائل التواصل, ولد دَاوُدَ
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