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Sahara Media Agency : وفد ألماني يبحث فرص الإستثمار بمنطقة نواذيبو الحرة https://t.co/1kP2DqfYOs
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ولد أهل داوود يشيد بدور المحظرة فى نشر الوسطية


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 - 17:29



ولد أهل داوود يشيد بدور المحظرة فى نشر الوسطية
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أشاد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود بدور المحظرة الموريتانية في إعطاء صورة ناصعة للمجتمع الموريتاني المسلم الأصيل في مختلف أنحاء العالم، وفق تعبيره.

 جاءت كلمة الوزير خلال في أعمال ورشة حول حقوق الطفل في المحظرة الموريتانية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة  للطفولة "اليونيسف".

وأضاف ولد أهل داوود، أن المحظرة الموريتانية ظلت منارة شامخة لنشر العلم الوسطي المعتدل وأداة فعالة لترسيخ قيم المحبة والتسامح، مشيرا إلى أن روادها قدوة في السلوك السوي والأخلاق الفاضلة، على حد تعبيره.

وأثنى ولد أهل داوود على ما وصفه بنجاح المحظرة النموذجية التي قال إن قطاعه زرعها مؤخرا في التجمعات السكانية الأقل حظا في تعليم، على حد تعبيره.

 من جانبه، أكد ممثل اليونيسف في موريتانيا سليمان دياباتي  على أهمية تعميم التعليم على كافة الأطفال خاصة البنات من أجل تحقيق التعليم للجميع.

 وأشار إلى أن هذا للقاء سيمكن المشاركين من تبادل التجارب والخبرات وتشخيص الدراسة المتعلقة بحقوق الطفل في المحظرة الموريتانية.
 


الكلمات المفتاحية : التعليم, الطفل, المحظرة, اليونيسف


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