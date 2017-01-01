ولد اجاي: نسبة الإقبال فى نواكشوط وصلت 36%







كشف منسق حملة الاستفتاء على التعديلات الدستوريةفى نواكشوط، وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي اليوم الأحد أن نسبة المشاركة تقترب من 36 %، مشيرا إلى أن 63% من الناخبين صوتو ب "نعم" على التعديلات .

وبرر ولد اجاي خلال مؤتمر صحفي عقده ضعف الإقبال على مكاتب التصويت بأنه عائد إلى فترة العطل ، وتواجد السكان فى المدن الداخلية ، معتبرا أن النسبة التى تم الحصول عليها مرتفعة ,

وأوضح أن عدد المصوتين فى العاصمة وصل 98000 ناخب، 22000 منهم صوت ب "لا" ، و 15000 أصواتهم لاغية ،وفق ماكشف عنه.

وقال إن اللائحة الانتخابية لم يتم تجديدها منذ سنة 2013 ،حيث بلغت 133000فى العاصمة وبالتالي فان الوفيات والسفر أثر على نقص الإقبال ، مبرزا أن 1700 من المسجلين على اللائحة غابوا خلال الانتخابات الحالية .

