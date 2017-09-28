ولد احمد إزيد بيه: ماضون في تنفيذ مخرجات الحوار السياسي





قال وزير الخارجية الموريتاني إسلك ولد احمد إزيد بيه إن حكومة بلاده ماضية في تنفيذ مخرجات الحوار الأخير بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة.





وأضاف ولد إزيد بيه خلال مؤتمر صحفي لبعض أعضاء الحكومة أن الديمقراطية تتمثل أساسا في الحوار، "على النخبة والصحافة أن يسألوا الذين لايؤمنون بالحوار ولم يشاركوا فيه عن مبرراتهم في عدم المشاركة في الحوار وفي الاقتراع الذي وقع" بحسب تعبيره.





وأكد وزير الخارجة الموريتاني أن نظام ولد عبد العزيز ماض وبصفة جدية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوار السياسي "سواء ما يتعلق منه بالعلم الوطني أو بالنشيد الوطني أو بالهيئات الدستورية وبصلاحياتها".

