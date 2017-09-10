ولد احمد إزيد بيه: موريتانيا تعمل على تعزيز الأمن في الساحل

الأمن الغذائي توزع مساعدات على ضحايا العواصف

موريتانيا تبرر منع دخول ناشطين أمريكيين أراضيها

ولد عبد العزيز: العالم العربي والإسلامي يعيشان تحديات خطيرة

انطلاق قمة "أستانا" وسط مطالب بمواجهة "الإرهاب"

"المرابطون" يشاركون في بطولة اتحاد غرب إفريقيا

المجموعة الحضرية تفسخ عقدها مع شركات النظافة الخصوصية

موريتانيا: تساقطات مطرية على 4 ولايات داخلية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الأمن الغذائي توزع مساعدات على ضحايا العواصف https://t.co/vgjvs5kUW5الأمن-الغذائي-توزع-مساعدات-على-ضح… https://t.co/dsZX0TkVhb
الاحد 10 سبتمبر - 18:32
Sahara Media Agency : O. Abdel Aziz : les mondes arabe et islamique font face à des défis dangereux https://t.co/ScOr6g6wPB
الاحد 10 سبتمبر - 17:06
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

ولد احمد إزيد بيه: موريتانيا تعمل على تعزيز الأمن في الساحل


انواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 10 سبتمبر 2017 - 20:44



ولد احمد إزيد بيه: موريتانيا تعمل على تعزيز الأمن في الساحل
مواضيع ذات صلة
قال وزير الخارجية الموريتاني إسلك ولد احمد إزيد بيه أمس السبت إن موريتانيا تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، عن طريق مبادرات هامة "كمسار نواكشوط ومجموعة الساحل الخمس".

وأضاف ولد احمد إزيد بيه ، خلال الاجتماع الرابع للجنة عالية المستوى للإتحاد الإفريقي حول ليبيا في برازافيل "أن موريتانيا في إطار عملها على تعزيز الأمن في منطقة الساحل تحيي الدور الإيجابي الذي تلعبه اللجنة الرباعية(الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية،الامم المتحدة، والاتحاد الاروبي) و كذلك الجهود الطيبة التي تبذلها دول الجوار المباشر لليبيا".

وقال وزير الخارجية الموريتاني إن بلاده تعي تماما أن الأمن في منطقة الساحل والصحراء، وفي إفريقيا وحول البحر الأبيض المتوسط، مرهون، بعودة السلام والوئام إلى  ليبيا، "وإن موريتانيا تعتقد أن حظوظ نجاح أي حل سلمي للأزمة في ليبيا يتطلب أخذ موقف الاتحاد الأفريقي واقتراحاته في الحسبان".

وأكد ولد احمد إزيد بيه أن الأزمة الليبية أفزت مأساة المهاجرين الأفارقة، "في مشهد رهيب، يروح خلاله آلاف المهاجرين ضحايا لجشع المهربين وقسوة الشبكات الإجرامية، وهول عناصر الطبيعة، الشيء الذي يحتم اتخاذ إجراءات للتخفيف من التداعيات الإنسانية لهذه المأساة" بحسب تعبيره.


الكلمات المفتاحية : الأمن, الساحل
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة