ولد اسماعيل يدعو الفرقاء السياسيين للمضي في نهج الحوار





دعا رئيس المجلس الوطني لحزب التحالف الشعبي التقدمي محمد الحافظ ولد اسماعيل مساء أمس الخميس بنواكشوط جميع الفرقاء السياسيين إلى المضي في نهج الحوار، وفتح حوار جديد لتحقيق المزيد من الأهداف.





وقال ولد اسماعيل خلال افتتاح حملة الاستفتاء على الدستور التي افتتحها نيابة عن رئيس الحزب الذي يوجد خارج البلاد في رحلة استشفائية إن التحالف اختار أن تكون حملته مستقلة لأن وضعيته وموقفه يختلفان عن مواقف الأحزاب الأخرى المشاركة في الحملة، مؤكدا أن "التحالف الشعبي التقدمي يطالب جميع المواطنين وجميع مناضليه بالتصويت بنعم لصالح جميع التعديلات الدستورية باستثناء تعديل العلم".





وأضاف رئيس المجلس الوطني لحزب التحالف أن الأحزاب المشاركة في "الحوار الشامل" دخلوا في مرحلة هامة وحازمة من مراحل تجسيد نتائج الحوار 2016 "الذي يعتبر تكميلا لحوار 2011"، مؤكدا أن التحالف اختار نهج الحوار عن كل المناهج الأخرى باعتباره وسيلة لتقدم البلاد وترسيخ الديمقراطية.

