ولد الحاج يعزى فى رحيل اعلى ويتجاهل الاستفاء

أنصار الإسلام تتبنى تدمير فاعدة عسكرية شمالي مالي

ولد بيليل يشيد باستفتاء الشعب على التعديلات الدستورية

السعودية تهدي موريتانيا 130 طناً من التمور

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

رداً على وزير المالية

وثيقة تؤكد منع اعلي ولد محمد فال من حقوقه

حريق في مقهى البنك المركزي الموريتاني

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ولد الحاج يعزى فى رحيل اعلى ويتجاهل الاستفاء https://t.co/vgjvs5kUW5ولد-الحاج-يعزى-فى-رحيل-اعلى-ويتجا… https://t.co/D6xMYIURRS
الاثنين 8 ماي - 22:13
Sahara Media Agency : أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر https://t.co/X5fjLhXU9W
الاثنين 8 ماي - 20:38
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

ولد الحاج يعزى فى رحيل اعلى ويتجاهل الاستفاء


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 8 ماي 2017 - 20:04



ولد الحاج يعزى فى رحيل اعلى ويتجاهل الاستفاء
مواضيع ذات صلة
الشعب الموريتاني وقواته المسلحة وقوات أمنه، إثر وفاة الأسبق اعلي ولد محمد فال يوم الجمعة الماضى فى بوادي ولاية تيرس شمالي موريتانيا.

وتجاهل ولد الحاج خلال افتتاح الدورة البرلمانية دعوة الحكومة لاستفتاء شعبي على التعديلات الدستورية التى أسقطها الشيوخ فى الدورة البرلمانية الماضية.

وتقضى التعيديلات الدستورية المقترحة من الحكومة بإلغاء مجلس الشيوخ الغرفة العلياء فى البرلمان الموريتاني، واستبداله بمجالس جهوية.

وطالب الشيوخ بالمواظبة على حضور أعمال اللجان والجلسات العلنية حتى يتمكنوا من دراسة كافة النصوص التي سترد على الغرفة خلال هذه الدورة.

ويأتى افتتاح الدورة الحالية بناء على أحكام المادة 52 من الدستور والمادة 2 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ .


الكلمات المفتاحية : الدستور, الشيوخ, موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة