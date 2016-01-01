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ولد الشيخ أحمد: حكومة الحوثيين تعرقل السلام باليمن


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 30 نونبر 2016 - 08:48



ولد الشيخ أحمد: حكومة الحوثيين تعرقل السلام باليمن
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قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن تشكيل ميليشيات الحوثيين وحلفائها حكومة جديدة، لا يساعد عملية السلام فى البلد.

وأكد ولد الشيخ أحمد في بيان أن "قرار الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح) بتشكيل حكومة جديدة في صنعاء يشكل عراقيل جديدة وإضافية لمسار السلام، ولا يخدم مصلحة اليمنيين في هذه الأوضاع الحرجة".
 
وأضاف ولد الشيخ أحمد أن "هذا الإعلان الأحادي يتعارض مع الالتزامات التي قدمها الحوثيون في الآونة الأخيرة للأمم المتحدة ولوزيرالخارجية الأميركي جون كيري، ولن تؤدي إلا إلى تعقيد البحث عن اتفاق للسلام يجب أن يستند إلى محادثات الأمم المتحدة".
 
وتابع: "لا يزال من الممكن إعادة اليمن عن حافة الهاوية، وخارطة الطريق التي اقترحها توفر هذه الفرصة"، مضيفا أن على جميع أطراف الصراع  الالتزام بوقف الاقتتال بما في ذلك وقف كامل للأنشطة العسكرية البرية والجوية.
 
وكان المجلس السياسي الانقلابي الذي شكلته ميليشيات الحوثيين وأنصار صالح، أقر تشكيل حكومة لإدارة المحافظات الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.
 


الكلمات المفتاحية : الحوثيون, اليمن


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