ولد الشيخ أحمد يسلم الحوثيين خطة إنهاء الصراع اليمني



أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم الثلاثاء انه قدم للمتمردين الحوثيين خطة سلام شاملة مع جدول زمني يحظى بدعم دولي غير مسبوق لوضع حد للنزاع في اليمن.



وصرح ولد الشيخ احمد في مطار صنعاء بعد زيارة استمرت يومين انه قدم للمتمردين وحلفائهم "خطة سلام تتضمن مراحل واضحة وجدولا زمنيا بإجراءات أمنية وسياسية يجب تطبيقها بهدف تسوية شاملة للنزاع".



وأكد الموفد الاممي أن "استمرار الحرب لن يخدم أحدا. الحل سياسي فقط هو الذى سيقود إلى إنهاء الأزمة"، داعيا أطراف النزاع "إلى تقديم تنازلات للخروج من الأزمة".



وشدد على أن الخطة التي عرضها "تحظى بدعم دولي غير مسبوق" من دون أن يخوض في التفاصيل.



وتوقفت المفاوضات بين أطراف النزاع اليمني، في السادس من أغسطس الماضي بعدما استمرت ثلاثة أشهر في الكويت من دون نتيجة.



وتأتي زيارة ولد الشيخ أحمد إلى اليمن بعد اقل من أسبوع على هدنة لمدة 72 ساعة بين أطراف النزاع، بدأت منتصف ليل الأربعاء الماضي، وانتهت الأحد.



واستمرت المعارك والغارات الجوية على جبهات عدة فيما أعلنت الرياض أن مواطنا من بنغلادش قتل وأصيب باكستاني الثلاثاء في سقوط قذائف مصدرها الأراضي اليمنية على مدينة جازان جنوب المملكة.



وأدى النزاع في اليمن إلى مقتل زهاء 6900 شخص ونزوح نحو 35 ألفا منذ مارس 2015، بحسب أرقام الامم المتحدة.

